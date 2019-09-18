ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве построили почти 17 млн кв. м коммерческой недвижимости за последние годы

14:56
  • среда
  • 18 сентября 2019

Об этом рассказал Сергей Собянин

"10 лет сотрудничества конкурентных ведомств БРИКС: итоги и перспективы" - под таким названием в Москве стартовала Шестая тематическая конференция под эгидой международной организации. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В мероприятии принял участие Сергей Собянин. В центре внимания - актуальные вопросы изменения антимонопольного законодательства и развитие конкурентной политики. Форум позволяет на высоком уровне обсудить состояние этих направлений в странах-участницах БРИКС. И на основе лучших мировых практик найти подходы по их совершенствованию. Как отметил мэр Москвы: мегаполисы являются драйверами развития науки, образования и, конечно, экономики.

"За последние годы благодаря стимулированию экономической деятельности инвестиций в городе построено около 17 миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости, созданы сотни тысяч новых рабочих мест. Это привело к увеличению на 60 процентов количества торговых объектов, снижению цены аренды площадей и реального развития конкуренции, как в области торговли, так и в области промышленности", - заявил Собянин.

Новости по теме
Офисное здание
Офисное здание
VI конференция по конкуренции под эгидой БРИКС — 2019
VI конференция по конкуренции под эгидой БРИКС — 2019
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.