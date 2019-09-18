В Москве построили почти 17 млн кв. м коммерческой недвижимости за последние годы

Об этом рассказал Сергей Собянин

"10 лет сотрудничества конкурентных ведомств БРИКС: итоги и перспективы" - под таким названием в Москве стартовала Шестая тематическая конференция под эгидой международной организации. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В мероприятии принял участие Сергей Собянин. В центре внимания - актуальные вопросы изменения антимонопольного законодательства и развитие конкурентной политики. Форум позволяет на высоком уровне обсудить состояние этих направлений в странах-участницах БРИКС. И на основе лучших мировых практик найти подходы по их совершенствованию. Как отметил мэр Москвы: мегаполисы являются драйверами развития науки, образования и, конечно, экономики.

"За последние годы благодаря стимулированию экономической деятельности инвестиций в городе построено около 17 миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости, созданы сотни тысяч новых рабочих мест. Это привело к увеличению на 60 процентов количества торговых объектов, снижению цены аренды площадей и реального развития конкуренции, как в области торговли, так и в области промышленности", - заявил Собянин.