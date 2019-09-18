Собянин рассказал о многообразии электронных услуг в Москве

Столица занимает одно из лидирующих мест в мире

В Москве открылась международная Конференция по конкуренции. Проводится она под эгидой БРИКС, передает "ТВ Центр". Участников поприветствовал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он рассказал, что российская столица является огромной конкурентной площадкой. В частности, жёсткие условия по закупке медицинских препаратов позволили снизить цены на лекарства в два с лишним раза. За последние годы произошли серьезные изменения и в области транспорта. Создание новых правил улучшило работу такси, а прозрачные закупки позволяют обновлять автобусы. В столице за последние несколько лет удвоился и объем инвестиций. Не последнюю роль в этом играют госуслуги.

"Сегодня по электронным госуслугам, по версии ООН, Москва занимает одно из первых мест в мире. Помимо сотни услуг, которые оказываются гражданам, около сотни услуг электронных оказывается и предпринимателям. Это и получение разрешения на строительство, и оформление земельных сделок, и многое другое. Это создаёт прозрачную среду для инвесторов. В результате в Москве ежегодно создается около 50-70 тысяч новых рабочих мест", - сообщил Собянин.