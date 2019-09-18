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"Девчонка-огонь": фото Пелагеи с дочкой умилило народ

15:41
  • среда
  • 18 сентября 2019

Певица взяла малышку на концерт

33-летняя певица Пелагея, которая три года состоит в браке с хоккеистом Иваном Телегиным, порадовала поклонников забавным снимком с дочерью. 
Мамина копия: Пелагея показала фото подросшей дочери

Несколько дней назад певица вместе с дочкой отправилась в Сочи, где Пелагея дала сольный концерт. Молодая мама не только работала на берегу Черного моря, но и отдыхала. Недавно она выложила в Instagram несколько пляжных фото, на которых мама и дочь предстали в одинаковых платьях. 

18 сентября Пелагея поблагодарила поклонников и организатор ее концерта за отличное шоу. По ее словам, зал был забит под завязку. "Это гордость и благодарность каждому, кто пришел!" – написала артистка в соцсети. При этом исполнительница русских народных песен опубликовала фото в кокошнике. Судя по кадру, Таисия, которая ждала маму за кулисами во время выступления, вбежала к ней в гримерку, чтобы обнять. Фотограф запечатлел девочку с широко открытым ртом, как будто она что-то собиралась сказать. 

Поклонники поблагодарили Пелагею за концерт и забросали их с дочкой комплиментами. 

- Самая лучшая артистка и самая лучшая мама!

- Красавицы. 

- Пелагея, Бог сделал Вам комплимент! Здоровья Вам и всей вашей семье. 

- Девчонка-огонь.

- Когда же услышим и увидим на сцене маму с дочкой?

- Две Пелагеи, большая и маленькая.

- Маленькая девочка так славно танцевала, когда мама пела про казака! Наверное, ей очень нравится эта песня.

Отметим, что Пелагея замужем уже второй раз. Ее первый брак с режиссером Comedy Woman продлился два года. Пелагея и Иван Телегин поженились в 2016 году, а на следующий год у них родилась дочка. Ради нее артистка отказалась от участия в шоу "Голос", где она играла роль наставницы. 

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