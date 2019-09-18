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ФСБ предотвратила теракт в Дагестане

15:03
  • среда
  • 18 сентября 2019

В ходе спецоперации задержан сторонник ИГ

В Дагестане задержан сторонник запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Мужчина готовил террористический акт на территории республики.
В России предотвращено 17 терактов

Как сообщили ТВЦ.RU в информационном центре Национального антитеррористического комитета, террориста задержали сотрудники ФСБ в среду в ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории лесного массива Тарумовского района.

Мужину поймали в тот момент, когда он пытался изъять из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности. О личности молодого человека не сообщается, однако известно, что родился он в 2000 году.

В НАК отметили, что задержанный с августа 2019 года является сторонником ИГ. Он планировал осуществить теракт в отношении сотрудников сил правопорядка и местных органов власти.

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