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В Москве дорожный конфликт перерос в стрельбу петардами (видео)

15:34
  • среда
  • 18 сентября 2019

Камера засняла, как пострадавший заискрился после выстрела оппонента

В Москве произошел дорожный конфликт с применением оружия. Инцидент произошел на Варшавском шоссе. Два водителя по неизвестной пока причине подрались на проезжей части.

По данным МВД, один из участников конфликта ранил другого в шею из предмета, похожего на пистолет. Как сообщает АГН "Москва", нападавший задержан, у него изъято оружие.

"Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Предмет, схожий с травматическим оружием, изъят и направлен на экспертизу", - сообщили агентству в полиции.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Известно, что подозреваемый в нападении задержан на территории Московской области.

Видео момента конфликта между водителями опубликовала столичная полиция. На нем видно, как пострадавший бежит за машиной по проезжей части. Пытаясь скрыться, водитель машины стреляет в оппонента из пистолета с петардами. В результате мужчина буквально "заискрился" на глазах своей спутницы. На кадрах можно разглядеть, что под одежду пострадавшему попало сразу несколько фейерверков.

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