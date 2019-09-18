В Москве дорожный конфликт перерос в стрельбу петардами (видео)

Камера засняла, как пострадавший заискрился после выстрела оппонента

В Москве произошел дорожный конфликт с применением оружия. Инцидент произошел на Варшавском шоссе. Два водителя по неизвестной пока причине подрались на проезжей части.

По данным МВД, один из участников конфликта ранил другого в шею из предмета, похожего на пистолет. Как сообщает АГН "Москва", нападавший задержан, у него изъято оружие.

"Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Предмет, схожий с травматическим оружием, изъят и направлен на экспертизу", - сообщили агентству в полиции.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Известно, что подозреваемый в нападении задержан на территории Московской области.

Видео момента конфликта между водителями опубликовала столичная полиция. На нем видно, как пострадавший бежит за машиной по проезжей части. Пытаясь скрыться, водитель машины стреляет в оппонента из пистолета с петардами. В результате мужчина буквально "заискрился" на глазах своей спутницы. На кадрах можно разглядеть, что под одежду пострадавшему попало сразу несколько фейерверков.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен