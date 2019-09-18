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Соратники Зеленского решили отобрать землю у россиян

15:28
  • среда
  • 18 сентября 2019

Готовится конфискация

Граждане России не смогут приобретать землю на Украине. Более того – у владельцев земельных участков отберут собственность, если установят их российское происхождение. С такой идеей выступил новый замминистра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.
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"Однозначно предохранительные нормы должны быть в отношении страны-агрессора. И если тем или иным образом земля появится в собственности россиян (например, через наследство) – то она может быть конфискована в пользу государства", - заявил Высоцкий.

Замминистра комментировал перспективы снятия моратория на продажу земли на Украине. Он действовал в Незалежной в течение 14 лет. Однако это не нравилось Международному валютному фонду, который называл отмену этого закона одним из условий дальнейшей помощи Незалежной. Новый президент Владимир Зеленский уже анонсировал начало земельной реформы.

По словам замминистра экономики, резидентам России вообще будет запрещено покупать землю на Украине. Это смогут делать либо граждане Незалежной, либо украинские компании.

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