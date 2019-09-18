Шесть вредных привычек, провоцирующих рак

Врачи назвали методы борьбы с онкозаболеваниями

Снизить вероятность возникновения рака поможет избавление от вредных привычек, а также его ранняя диагностика.

Об этом рассказал главный онколог Минздрава России Андрей Каприн. "Рак всего лишь на 15% зависит от генетического кода, всё остальное - это собственный вклад человека в свое здоровье", - цитирует доктора РИА Новости.

Поэтому человек должен регулярно проходить обследования и подвергать себя самодисциплине, добавляет газета "Известия". Злокачественную опухоль на ранней стадии гораздо легче лечить.

Ранее СМИ назвали шест вредных привычек, которые повышают риск возникновение рака. Это чрезмерное потребление сахара, горячих блюд и напитков, работа в ночное время суток, малоподвижность, избыточный вес и гипервитаминоз.