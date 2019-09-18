Назван лучший метод спасения от инсульта и инфаркта

Риск снижается наполовину

Дневной сон не просто полезен – он спасает от болезней. Таков итог восьмилетних исследований специалистов из Лозаннского университета.

Под наблюдением ученых находились более 3 тысяч пациентов в возрасте от 35 до 75 лет. Когда медики начали свою работу, все участники были здоровы – во всяком случае, проблем с сердцем у них не выявили. Однако позже у некоторых участников исследований начали диагностировать сердечно-сосудистые заболевания, которые приводили, в том числе, и к смерти.

Врачи проанализировали образ жизни каждого пациента. Учитывались и дополнительные факторы – такие, как наследственная предрасположенность к различным заболеваниям, вредные привычки, пол, возраст, индекс массы тела.

Результаты впечатлили. Оказалось, что у пациентов, которые спали днем хотя бы один или два раза в неделю, инсульты и инфаркты возникают реже на 48%. Медики подчеркивают, что речь идет о кратковременном сне, до 30 минут. Если же пациент часто и подолгу спит днем – это свидетельствует о серьезных проблемах со здоровьем, отмечает издание Heart (British Medicine Journals).