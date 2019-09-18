Священник выступил против крещения детей, родившихся благодаря ЭКО

Их матери не ведают, что творят

Детей, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) или суррогатного материнства нельзя крестить.

Такое мнение выразил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов. Священник считает, что женщина, делающая ЭКО, совершает параллель три-пять абортов.

"И все это, голубка, будет на твоей шее до смерти, и ответишь за убийство каждого", - заявил отец Димитрий.

Суррогатное материнство, по мнению главы патриаршей комиссии, это "худший вид проституции", поскольку такая женщина тоже торгует своим телом, пишет "Интерфакс".

"Проститутку ты снимаешь на час - ну, 100 долларов (по Москве), а тут на девять месяцев, да и сумма гораздо больше", - объяснил он.

В начале июля отец Димитрий заявил, что женщины глупее мужчин. Умные женщины – скорее исключение, чем правило. И это не единственное его одиозное высказывание. Так, ранее священник говорил, что "настоящие" мужчины в России остались только в спецназе, а гомосексуальность – это "проявление сатанизма".

В 2017 году стало известно, что из-за интервью Смирнова, в котором священник заявил, что вируса иммунодефицита человека не существует, женщина в Тюмени отказалась лечить свою трехлетнюю дочь. В результате ребенок умер.

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