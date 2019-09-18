ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Священник выступил против крещения детей, родившихся благодаря ЭКО

16:00
  • среда
  • 18 сентября 2019

Их матери не ведают, что творят

Детей, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) или суррогатного материнства нельзя крестить.

Такое мнение выразил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов. Священник считает, что женщина, делающая ЭКО, совершает параллель три-пять абортов.

"И все это, голубка, будет на твоей шее до смерти, и ответишь за убийство каждого", - заявил отец Димитрий.

Суррогатное материнство, по мнению главы патриаршей комиссии, это "худший вид проституции", поскольку такая женщина тоже торгует своим телом, пишет "Интерфакс".

"Проститутку ты снимаешь на час - ну, 100 долларов (по Москве), а тут на девять месяцев, да и сумма гораздо больше", - объяснил он.

В начале июля отец Димитрий заявил, что женщины глупее мужчин. Умные женщины – скорее исключение, чем правило. И это не единственное его одиозное высказывание. Так, ранее священник говорил, что "настоящие" мужчины в России остались только в спецназе, а гомосексуальность – это "проявление сатанизма".

В 2017 году стало известно, что из-за интервью Смирнова, в котором священник заявил, что вируса иммунодефицита человека не существует, женщина в Тюмени отказалась лечить свою трехлетнюю дочь. В результате ребенок умер.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Крещение
Крещение
Протоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Дмитрий Смирнов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.