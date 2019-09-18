Опубликовано видео пожара на крупнейшем заводе стали в Екатеринбурге

В цехе загорелось масло

В Екатеринбурге произошел крупный пожар на заводе "ВИЗ-Сталь". Площадь возгорания составила три тысячи квадратных метра.

По данным МЧС, на предприятии загорелось гидравлическое масло в цехе холодной прокатки. Рабочие были эвакуированы. К настоящему моменту пожар ликвидировать не удалось. Борьба с огнем осложняется сильным задымлением и высокой температурой. Информации о пострадавших пока не поступало.

ТВЦ.RU публикует видео с места происшествия. На кадрах с места пожара виден сам завод и клубы дыма, из-за которых здание почти не видно.

Представитель группы НЛМК, куда входит "ВИЗ-Сталь", сообщил, что масло загорелось на месте проведения работ подрядной организацией. Компания проводит расследование.

Ранее в Москве ссора водителей закончилась стрельбой петардами. На видео попал момент, как пострадавший в результате дорожного конфликта "заискрился".

Видео стрельбы в результате дорожного конфликта в Москве

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