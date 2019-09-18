ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опубликовано видео пожара на крупнейшем заводе стали в Екатеринбурге

16:07
  • среда
  • 18 сентября 2019

В цехе загорелось масло

В Екатеринбурге произошел крупный пожар на заводе "ВИЗ-Сталь". Площадь возгорания составила три тысячи квадратных метра.

По данным МЧС, на предприятии загорелось гидравлическое масло в цехе холодной прокатки. Рабочие были эвакуированы. К настоящему моменту пожар ликвидировать не удалось. Борьба с огнем осложняется сильным задымлением и высокой температурой. Информации о пострадавших пока не поступало.

ТВЦ.RU публикует видео с места происшествия. На кадрах с места пожара виден сам завод и клубы дыма, из-за которых здание почти не видно.

Представитель группы НЛМК, куда входит "ВИЗ-Сталь", сообщил, что масло загорелось на месте проведения работ подрядной организацией. Компания проводит расследование.

Ранее в Москве ссора водителей закончилась стрельбой петардами. На видео попал момент, как пострадавший в результате дорожного конфликта "заискрился".

Видео стрельбы в результате дорожного конфликта в Москве

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Пожарный
Пожарный
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.