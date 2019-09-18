Киев срывает встречу "Нормандской четверки"

Украина отказалась признавать "формулу Штайнмайера"

Саммит "нормандской четверки" оказался под угрозой срыва. В среду украинская делегация на встрече Контактной группы в Минске отказалась подписывать "формулу Штайнмайера" по предоставлению особого статуса Донбасса в составе Украины.

Как сообщает ТАСС, на заседании должен был быть подписан документ об имплементации "формулы", чтобы затем приступить к разведению сил и средств в Петровском и Золотом. Украинская делегация делать это отказалась, заявил источник агентства.

Информацию подтверждает источник "Интерфакса". По словам собеседника агентства, сторонам не удалось достичь договоренности по разведению сил не удалось из-за отказа Киева подписать "формулу Штайнмайера".

"Формула Штайнмайера", названная так по имени бывшего главы МИД Германии Франк-Вальтера Штайнмайера, предусматривает применение закона об особом статусе Донецка и Луганска на временной основе до выборов. После них закон обретает окончательную юридическую силу.