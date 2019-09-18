На Урале пропал лысый кот с наколками

Стоит холодная погода, а брутальный кот уязвим перед морозом

Под Екатеринбургом у известного блогера и боксера Рустама Шафиева пропал татуированный кот породы сфинкс по кличке Беся.

Усатый потерялся 16 сентября – он выпрыгнул из окна и с тех пор его никто не видел. Узнать животное можно по многочисленным наколкам: на груди у кота выбиты восьмиконечные звезды и веер из карт, а на спине - женское лицо, пишет агентство URA.RU.

"На следующий день подтянулись мои пацаны, человек 15 прочесали все вокруг, толку ноль. Двое суток уже прошло, он дома то мёрзнет, а на улице сейчас такие холода, особенно ночами, для него это дикий стресс сравни смерти(", - рассказал Шафиев и попросил у подписчиков помощи в поиске. (Орфография и пунктуация авторов сохранены - прим.ред.).

В комментариях под постом зоозащитники отметили, что татуировать кота – не самая лучшая идея, хотя эта процедура считается безопасной для питомца. Тем не менее, теперь звезды и лицо женщины должны хозяину помочь в поисках четырехлапого любимца.