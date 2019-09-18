Задержание игиловца в Дагестане сняли с беспилотника

Он планировал крупный теракт на территории республики

В Дагестане задержан сторонник запрещенной в России террористической организации "Исламского государства". Спецоперация прошла в Тарумовском районе республики. В момент задержания преступник пытался достать из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности.

Спецоперацию по задержанию снимали с беспилотника. Видео публикует ТВЦ.RU.

Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, задержанному россиянину 19 лет. Он стал сторонником ИГ в августе этого года. Ранее НАК показал видео допроса молодого человека сразу после задержания.