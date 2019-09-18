"Дима, отдай!" Путин убрал лишнее звено в ходе встречи с бизнесом (видео)

Президент резко отреагировал на проявление бюрократизма
Президент России Владимир Путин в среду на встрече с руководством Агентства стратегических инициатив и бизнесменами выразил недовольство "лишней бюрократией".
Во время беседы один из участников, рассказавший президенту о своей идее, попытался передать ее письменное изложение директору направления "Молодые профессионалы" Дмитрию Пескову.
"Давайте сюда! Зачем эта лишняя бюрократия, лишнее звено?" – потребовал Путин. "Дима, отдай тогда", - обратился он к Пескову. ТВЦ.RU публикует видео этого момента.
После встречи глава государства провел заседание наблюдательного совета АСИ. Он встретился с дирекцией организации, чтобы обсудить запуск новых социально значимых проектов и общественных инициатив.
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