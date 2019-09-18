"Проявление породистой любви": гости рассказали о свадьбе Бондарчука и Андреевой

Судя по всему, праздник прошел пьяно

Знаменитости, побывавшие на свадьбе Паулины Андреевой и Федора Бондарчука, поделились впечатлениями о прошедшем торжестве.

Новобрачные попросили гостей не выкладывать фотографии и видео в социальные сети, поэтому информацию о бракосочетании приходится собирать буквально по крупицам. Все 200 приглашенных сдержали обещание и объявили "диджитал-детокс". Редкие комментарии они сопроводили старыми фотографиями Бондарчука и Андреевой.

Продюсер Александр Роднянский написал, что свадьба была очень трогательной и запоминающейся. "Молодые неподдельно волновались, гости утирали слезы, а присущий подобным форматам пафос сопровождался какой-то удивительно веселой нежностью", - отметил он.

Роднянский рассказал, что Паулина изменила интроверта-Бондарчука в лучшую сторону. Его жизнь из черно-белой превратилась в цветную.

Прокомментировала свадьбу друзей Ксения Сорбчак, которая на прошлой неделе стала женой режиссера Константина Богомолова. "Ребята!! Вчера было невероятно тепло и весело!!! Спасибо за самый романтичный петербургский weekend", - написала телеведущая, отметив, что очень гордится дружбой.

Журналистка Алена Долецкая назвала свадьбу режиссера и актрисы искренним и щедрым праздником, проявлением "породистой любви". "Лучшие мои любимчики, смотрите по сторонам, защищайте свое счастье от невзгод, испытаний и летите по жизни красиво. Весело. Талантливо", - пожелала писательница.

Актриса Оксана Фандера опубликовала в соцсетях мешочек "для послесвадебного утра", состоящий из алка-зельцера, жвачки, шоколадки, пластыря, активированного угля, патчей для глаз и приглашения на свадьбу. "Пусть их любит весь мир — они достойны этого!", - написала Фандера.

Свадьба Бондарчука и Андреевой прошла 17 сентября в Санкт-Петербурге. Они постарались оградить свою свадьбу от посторонних глаз и даже пошли на отвлекающий маневр с целью сбить журналистов с толку: подготовка к мероприятию изначально велась в доме Беггровых на Невском проспекте, а не в Юсуповском дворце. На свадьбу съехался весь российский кинобомонд, в том числе генеральный директор "Ленфильма" Эдуард Пичугин, актер и телеведущий Игорь Угольников, режиссер Резо Гигинеишвили, гендиректор Первого канала Константин Эрнст.