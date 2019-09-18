Собянин осмотрел микрорайон в Ясенево после комплексного благоустройства

Москвичи высоко оценили результат

Сергей Собянин подвёл итоги комплексного благоустройства жилого микрорайона в Ясеневе. С мая по июль здесь приводили в порядок улицы и дворы. По просьбе местных жителей убрали долгострой, а на его месте создали зону отдыха с детскими и спортивными площадками. Также проведена реконструкция BMX-велодрома, на котором тренируются дети из спортивной школы "Нагорная".

Кажется, все дети района Ясенево сядут на велосипеды. Такой спортивной инфраструктуры здесь еще не было. В спортивной школе "Нагорная" теперь - самый современный велодром. Разогнаться есть где. Местные мальчишки показывают мэру столицы, как используют новый спортивный объект.

Работы по благоустройству микрорайона начались в мае, а завершились в июле этого года. Учли каждый наказ жителей Ясенево. Меньше чем за 2 месяца отремонтировали 15 детских и 9 спортивных площадок. Для любителей домашних животных организовали специальную зону для выгула собак. И без того зеленый район стал еще краше. Дополнительно высажено 4 тысячи кустарников, разбиты новые клумбы. Теперь местные жители говорят: прогулкам в центре предпочитают свой район.

— У нас такое тут преображение, такое великолепие, хотим выразить признательность за то, что окраины районов Москвы преображаются

— Окраин в Москве нет, - заметил Собянин.

— По сравнению с центром, так скажем

— По сравнению с центром многие районы выглядят неплохо. И мы должны сделать так, чтобы было не менее комфортно во всех районах.

— На этом месте был долгострой и просто болото. Настолько прекрасную сделали площадку!

— Ну, долгострой убрали-то?

— По вашей просьбе убрали.

— Нет, мы боролись все

— Я пообещал вам убрать, и мы убрали его, - говорит Собянин.

— А у нас тут лучше, чем в центре стало.

— Спокойнее, может быть?

— Спокойнее.

Не только спокойнее, но и безопасней. В вечернее время стало светлее. Путь от метро освещают 500 новых фонарей. А чтобы сделать прогулки комфортнее, отремонтированы тротуары и пешеходные дорожки, также благоустроены так называемые "народные тропы". На остановках наземного общественного транспорта установлены шесть современных павильонов. Фасады зданий тоже приведены в порядок. В этом году по программе "Мой район" в работу берут комплексно целые микрорайоны.

Елена Сахно, Наталья Тарасова, Илья Швырев, "ТВ Центр".