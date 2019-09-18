Подконтрольные США боевики срывают эвакуацию лагеря "Рукбан"

Расселение беженцев должно начаться 27 сентября

Положение в лагере беженцев "Эль-Холь" - яркое доказательство того, что США несут в Сирию разруху, голод и страдания местного населения только ради удовлетворения своих политических амбиций. Об этом заявил начальник российского Национального центра управления обороной - генерал-полковник Мизинцев. И таких примеров не мало - разрушенная западной коалицией Ракка, тяжелейшее положение беженцев в "Рукбане" и других лагерях.

Заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по расформированию лагеря "Эр-Рукбан" пришлось проводить в экстренном режиме. К эвакуации беженцев все готово. Но действия Соединенных Штатов мешают проведению операции по переселению. От американцев требовалось лишь приструнить подконтрольных боевиков, чтобы колонны автобусов смогли спокойно проехать к лагерю. Но бандформирования спокойно продолжают свои провокации и гарантий безопасности давать не намерены.

"Значительная часть гуманитарной помощи оказалась в руках бандитов. Складывается впечатление, что свое согласие на реализацию оперативного плана по расформированию лагеря "Рукбан" американская сторона дала лишь за тем, чтобы обеспечить гуманитарной помощью подконтрольных им боевиков", - заявил начальник национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

Мирные граждане в Рукбане, по сути, оказались заложниками американцев, чья военная база контролирует ситуацию вокруг. Сейчас там около 30 тысяч человек. В основном женщины и дети. В палаточном городе не хватает еды и питьевой воды. Из-за этого регулярно происходят митинги. Ситуация внутри лагеря пущена на самотек, как следствие — разгул насилия и преступности. При этом в самой Сирии, где война закончена, жизнь налаживается. Восстановлены десятки тысяч предприятий и социальных объектов. Но у невольников "Рукбана" доступа к ним нет.

"США и их союзникам безразлична судьба мирных сирийских граждан. Очаги напряженности в Сирии нужны американцам лишь для обоснования своего незаконного присутствия на территории суверенного государства и удовлетворения любыми средствами своих геополитических амбиций. Везде, где есть американское присутствие, можно видеть разруху, голод, эпидемии и разгул криминала", - говорит Мизинцев.

Несмотря на препятствия со стороны США и подконтрольных им боевиков, наше Минобороны и сирийские власти намерены провести операцию по расселению лагеря в течение 30 дней. За последние 4 года почти два миллиона сирийцев смогли вернулись в родные места. Один из последних освобожденных городов - Хан-Шейхун, в котором террористы окопались на несколько лет и проводили там химические атаки. Перед дивизией "Силы тигра", которая считается самой боеспособной в Арабской республике, боевики выстоять не смогли.

Операция в Хан-Шейхуне длилась всего два дня. Хотя боевики сконцентрировали там мощную группировку. Всего же в идлибской зоне деэскалации остается не более 50 тысяч радикалов. Но их силы разрознены, а иногда экстремисты и вовсе воюют между собой. Так что в Сирийской арабской армии не сомневаются: больших проблем с ними не возникнет.

Александр Огородников, Алексей Платонов. "ТВ Центр".