Медики рассказали о состоянии упавшего в яму с кипятком малыша в Новосибирске

Двухлетний мальчик получил 20% ожогов тела

В Новосибирске в центре города мама вместе с сыном провалилась в кипяток. Прямо на тротуаре под ногами женщины обрушился асфальт. Она оказалась по пояс в горячей воде, а двухлетний мальчик нырнул с головой. Малыш получил около 20% ожогов и сейчас находится в реанимации. По факту инцидента Следственный комитет и прокуратура проводят проверку.

Яма на тротуаре в самом центре Новосибирска образовалась накануне вечером и стала причиной страшной трагедии. Самым неожиданным образом асфальт прямо под ногами прохожих - семейной пары с коляской – провалился, и женщина с ребёнком угодили в яму, которая оказалась заполнена кипятком. Избежать верной гибели матери и её двухгодовалому сыну удалось только благодаря ловкости и быстрой реакции отца семейства. Он сумел вызволить своих близких из смертельной западни и сразу же вызвал скорую. По словам очевидцев, горячая вода из люка по соседству с местом происшествия лилась ещё за несколько часов до случившегося. При этом никаких подозрительных следов или трещин на асфальте заметно не было.

С сильными ожогами пострадавшие были госпитализированы в новосибирскую областную больницу. Почти сутки врачи реанимации боролись за жизнь малыша, у которого диагностировали около 20 % ожогов тела. Как выяснилось, при падении в кипяток мальчик нырнул с головой. Сейчас он всё ещё находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.

"Ребёнок выведен из состояния ожогового шока. На сегодняшний день мы оцениваем его состояние, как стабильно тяжелое. Более того, мы готовы перевести ребёнка из отделения реанимации и интенсивной терапии", - рассказал заведующий отделения реанимации и интенсивной терапии ожоговой травмы областной клинической больницы г. Новосибирска Игорь Саматов.

Мать ребёнка получила менее значительные травмы нижней части тела и уже отошла от шока. Тем не менее, из-за своего состояния в ближайшее время она не сможет самостоятельно ухаживать за ребёнком. Как сообщили в Следственном комитете Новосибирской области, следователи сейчас проводят проверку по признакам состава преступления по статье 238 Уголовного кодекса "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Свою проверку проводит также департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирска.

"Данный участок теплотрассы не введён в эксплуатацию. Он относится к находящемуся здесь строящемуся зданию. Он не введён в эксплуатацию, значит теплоносителя, то есть горячей воды, в нём находиться не должно было", - заявил пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов.

Почему источник горячей воды всё-таки находился на данном участке и представлял собой такую опасность для прохожих, на эти и другие вопросы предстоит ответить следователям. С большой долей вероятности ответственность за случившееся должен будет понести собственник этого участка теплотрассы.

Татьяна Сидорова, Кирилл Алянский. "ТВ Центр".