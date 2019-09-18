Трамп назвал имя нового советника по нацбезопасности

Отправленного в отставку Джона Болтона сменит эксперт по ситуациям с заложниками

Президент США Дональд Трамп определился с заменой для уволенного с поста советника по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом лидер Штатов сообщил в твитере.

Высокий пост в офисе президента США займет Роберт О'Брайен. Ранее он занимал пост спецпредставителя президента по ситуациям с заложниками. Кандидатуру О'Брайена поддерживал госсекретарь Майк Помпео.

"Я долго и много работал вместе с Робертом. Он отлично поработает", - прокомментировал назначение Трамп в соцсети.

10 сентября Трамп отправил в отставку Болтона. Что стоит за этим решением – смотрите в видео телеканала "ТВ Центр".

Видео: Трамп выгнал Болтона после непростительной ошибки

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен