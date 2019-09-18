ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп назвал имя нового советника по нацбезопасности

17:06
  • среда
  • 18 сентября 2019

Отправленного в отставку Джона Болтона сменит эксперт по ситуациям с заложниками

Президент США Дональд Трамп определился с заменой для уволенного с поста советника по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом лидер Штатов сообщил в твитере.

"Ястреб с моржовыми усами": почему Трамп уволил советника Болтона
Самоуверенный Трамп не может найти замену Болтону
Трамп нашел неожиданную замену опальному Болтону

Высокий пост в офисе президента США займет Роберт О'Брайен. Ранее он занимал пост спецпредставителя президента по ситуациям с заложниками. Кандидатуру О'Брайена поддерживал госсекретарь Майк Помпео.

"Я долго и много работал вместе с Робертом. Он отлично поработает", - прокомментировал назначение Трамп в соцсети.

10 сентября Трамп отправил в отставку Болтона. Что стоит за этим решением – смотрите в видео телеканала "ТВ Центр".

Видео: Трамп выгнал Болтона после непростительной ошибки

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.