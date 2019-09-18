Сотни диких свиней опустошили восток Украины

Хрюшек не могли поймать три месяца

В Полтавской области Украины, наконец, изловили сотни свиней, которые ещё в начале лета сбежали из одного хозяйства, передает "ТВ Центр". Кто-то просто открыл сарай и в районе началось настоящее бедствие - одичавшие хрюшки три месяца уничтожали посевы и урожаи.

Юридическая коллизия была в том, что свиней сначала надо было по закону признать бесхозными. И только потом что-то с ними делать. Местные жители устали терпеть убытки от разорителей и наняли профессионального свинолова.

Однако свиньи в стойло явно не хотели и за свободу бились отчаянно. В ход пошли крики, верёвки, руки и даже лассо. Пойманных хрюшек решили снабдить чипами слежения, чтобы в следующий раз проще было ловить.