Роспотребнадзор проведет день открытых дверей для предпринимателей

Мероприятие состоится 19 сентября

Московское управление Роспотребнадзора проведет День открытых дверей для предпринимателей. Мероприятие направлено на повышение грамотности населения в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.

Особое внимание специалисты ведомства уделят таким сферам, как индустрия гостеприимства, оказание медицинских, образовательных, коммунальных, социальных и персональных услуг, реализация товаров для детей и подростков, а также соблюдению требований к условиям труда и радиационной безопасности.

День открытых дверей пройдет 19 сентября с 12 до 16 по адресу: Графский пер, д. 4 корп. 2,3,4 и в территориальных отделах Управления.