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Душещипательное видео воссоединения ингушской девочки с матерью

18:03
  • среда
  • 18 сентября 2019

Из-за жестокости тети девочка лишилась руки

Детский омбудсмен Анна Кузнецова опубликовала трогательное видео встречи избитой девочки и Ингушетии и ее родной матери.
Избитая в Ингушетии девочка впервые за год увидела мать

Женщина не видела ребенка целый год и даже не подозревала, что с ней произошло за это время. По словам родительницы, девочку вместе с двумя сыновьями насильно забрали родственники по линии отца. Через некоторое время сыновей ей вернули, но девочку оставили в семье тети.

"Она очень меня любит. А как она нашла меня? Она узнала?", - спросила малышка у Кузнецовой. В конце видео ребенок нежно обнял мать.  

Семилетнюю девочку доставили в больницу в Ингушетии 4 июля -  с травмами, ожогами и порезами. На следующий день ребенка отправили в Москву в НИИ неотложной детской хирургии. Врачи определили, что девочку избивали, в итоге ей пришлось ампутировать руку. В избиении обвинили тетю - 35-летнюю жительницу города Сунжа. Женщину задержали, возбуждено уголовное дело.

Видео: истерзанная ингушская девочка удивила детского омбудсмена

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Душещипательное видео воссоединения ингушской девочки с матерью
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