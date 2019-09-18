Видео с места теракта в Киеве

Мост заминировал выходец из Крыма

В Сети появилось видео спецоперации по нейтрализации мужчины, который угрожает взорвать мост Метро в Киеве.

На кадрах можно заметить, как десятки машин полиции и скорой помощи съехались к месту ЧП. Движение автомобилей и поездов по мосту приостановлено.

Ранее стало известно, что неизвестный вооруженный мужчина на автомобиле остановился на мосту Метро в Киеве. Он вышел из салона с сумкой и пультом с кнопками, угрожая взорвать путепровод. Перед этим он сделал несколько выстрелов. В Нацполиции Киева рассматривают произошедшее как подготовку теракта.

Украинские СМИ утверждают, что мост перекрыл 42-летний выходец из Крыма Алексей Белько. В июне он добровольно сдал полиции Киева взрывчатку и патроны, которые он "нашел в селе на Черниговщине".