"Настя, живи, дыши!": состояние Заворотнюк улучшилось

Актриса вышла из комы

Состояние больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось: она вышла из комы и начала дышать самостоятельно.

Эта информация официально не подтверждена, но если она окажется правдой, то поклонники актрисы могут с облегчением выдохнуть. Ранее сообщалось, что артистку подключили к аппарату, обеспечивающему искусственную вентиляцию легких, поскольку ее органы перестали функционировать самостоятельно, пишет kp.ru "Комсомольская правда".

Настя, живи, дыши!!! Не сдавайся, ради дочки…

Чудеса случаются! Пусть все будет хорошо!

Бывает, человек перед концом чувствует улучшения, вспыхивает, как лампочка перед тем, как перегореть.

13 сентября в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. По неподтвержденным данным, у актрисы последняя стадия рака головного мозга, болезнь спровоцировала процедура ЭКО.

В настоящее время у палаты Заворотнюк выставлена охрана, к ней не пускают никого, кроме родственников.