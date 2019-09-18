Погиб полицейский: подробности инцидента со стрельбой в Москве

Другой сотрудник МВД в тяжелом состоянии в больнице

В перестрелке в Москве погиб один полицейский – он пытался задержать своего коллегу, который совершил правонарушение.

Сотрудник МВД получил тяжелые ранения и скончался на месте, сообщает РИА Новости. Кроме того, пострадал еще один сотрудник правоохранительных органов, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Министерство внутренних дел начало проверку.

Ранее сообщалось на что возле метро "Рязанский проспект" произошла перестрелка с участием сотрудника полиции. По уточнению СМИ, полицейский расстрелял своих коллег, которые пытались задержать его по подозрению в получении взятки. В настоящее время подозреваемый в стрельбе задержан.

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