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Погиб полицейский: подробности инцидента со стрельбой в Москве

19:34
  • среда
  • 18 сентября 2019

Другой сотрудник МВД в тяжелом состоянии в больнице

В перестрелке в Москве погиб один полицейский – он пытался задержать своего коллегу, который совершил правонарушение.

Сотрудник МВД получил тяжелые ранения и скончался на месте, сообщает РИА Новости. Кроме того, пострадал еще один сотрудник правоохранительных органов, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Министерство внутренних дел начало проверку.

Ранее сообщалось на что возле метро "Рязанский проспект" произошла перестрелка с участием сотрудника полиции. По уточнению СМИ, полицейский расстрелял своих коллег, которые пытались задержать его по подозрению в получении взятки. В настоящее время подозреваемый в стрельбе задержан.

Новость дополняется.

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