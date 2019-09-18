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Украинский спецназ задержал мужчину, пытавшегося взорвать мост через Днепр

19:55
  • среда
  • 18 сентября 2019

Операция продолжалась несколько часов

Украинские силовики задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

Эту информацию подтвердил глава МВД Арсен Аваков. сообщает издание "Украинская правда". По предварительным данным, злоумышленник не выдвигал никаких условий.

Ранее стало известно, что неизвестный вооруженный мужчина на автомобиле остановился на мосту Метро в Киеве. Он вышел из салона с сумкой и пультом с кнопками, угрожая взорвать путепровод. Перед этим он сделал несколько выстрелов. В Нацполиции Киева рассматривают произошедшее как подготовку теракта.

Украинские СМИ утверждают, что мост перекрыл 42-летний выходец из Крыма Алексей Белько, был участником операции в Донбассе.

Видео с места теракта в Киеве

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