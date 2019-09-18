На Украине появится зоопарк имени экс-президента

Компания экс-президента Украины Петра Порошенко Roshen планирует вложить деньги в Черкасский зоопарк.

Детище Порошенко инвестирует в его модернизацию 300 миллионов гривен. Благодаря этим деньгам будет проведена реконструкция озера и открыта экспозиция пингвинов, пишет издание "Вести.Украина".

Взаимен зоопарк должен будем сменить название на "Черкасский зоопарк Roshen".

Пять лет президента Петра Порошенко прошлись по Украине как полчища Мамая. Население сократилось более чем на три миллиона, уровень дохода украинцев снизился – несмотря на рост зарплат, все съедала инфляция. Страна мерзла зимой из-за газового конфликта с Россией, теряла людей из-за военного конфликта на Донбассе, испытывала дефицит в товарах первой необходимости.