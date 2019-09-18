Сознательная провокация? В Минске сорвали переговоры по Донбассу

Встреча контактной группы завершилась провалом

Киев и Москва обвинили друг друга в угрозе срыва саммита "нормандской четверки". Причиной стал провал переговоров на встрече контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Представители украинской стороны отказались подписывать документ, утверждающий так называемую "формулу Штайнмайера", которая предлагает механизм предоставления особого статуса Донбассу, как того требуют Минские соглашения. Прямо во время встречи Киев стал выдвигать новые условия.

Эксцесс исполнителя или сознательная провокация - остается только догадываться. Леонид Кучма, представляющий на переговорах Украину, отказался ставить свою подпись под документом. Сегодняшнее заседание контактной группы планировалось скорее как формальное. Принципиальные моменты – казалось бы - улажены. Политические советники лидеров - стран нормандской четверки еще неделю назад согласовали окончательный текст документа. Оставалось лишь подписать его и минский процесс, наконец, сдвинулся бы с мертвой точки.

"Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписывать "формулу Штайнмайера", то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса. Отказавшись утвердить документ, Киев сорвал и переговоры о разведении сил в Донбассе, поскольку вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими вопросами. Кроме того, украинская делегация поставила под угрозу проведение саммита "Нормандской четверки", потому что условием был успешный результат по итогам встречи контактной группы", - сказал полпред России в группе Борис Грызлов.

Когда представители стран-участниц нормандского формата уже покинули зал переговоров, пресс-секретарь Леонида Кучмы в соцсети пояснила - принципиальных возражений по существу Киев не имеет, однако механизм реализации у Украины как обычно свой.

"Реализация этой формулы возможна только при условии выполнения следующих пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга ОБСЕ на всей территории Украины; вывода с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы", – написала Дарка Олифер.

В ОБСЕ неоднократно заявляли - на территории страны нет ни российских военных, ни нашей техники. Да и стороной минских соглашений Россия не является. По всей видимости, предложенный алгоритм и есть та самая загадочная формула Зеленского, о которой в последнее время слишком уж часто говорят. Все перевернуто с ног на голову, и в общем все в духе современной украинской политики, если бы не заявление министра иностранных дел страны. В тот момент, когда Кучма отказывался ставить подпись под согласованным текстом, Вадим Пристайко в Киеве уверял: обо всем уже договорились.

Подробности смотрите в репортаже Матвея Шестакова.