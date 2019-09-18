Стало известно, каким будет новый бюджет России

Дмитрий Медведев провел итоговое совещание по проекту нового бюджета страны

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел итоговое совещание по проекту нового бюджета страны. Также были затронуты социально-экономические вопросы, отмечает "ТВ Центр".

Глава правительства обсудил с вице-премьерами и министрами, как будут распределяться средства из госказны в следующем году и на плановый период 2021 и 2022 годов. Стоит отметить, что основные пункты расходов определены. Главный финансовый документ будет социально-ориентированным. Большая часть средств пойдёт на образование, медицину, соцзащиту и улучшение демографической ситуации в стране.

Дмитрий Медведев отметил, что по бюджету необходимо выработать окончательную позицию. Именно она будет представлена на завтрашнем заседании правительства.