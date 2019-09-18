В общежитии под Челябинском прогремел взрыв

Один погиб, четверо пострадали

В общежитии города Златоуст (Челябинская область) прогремел взрыв.

Инцидент произошел вечером 18 сентября во время застолья. Между жильцами и гостями комнаты произошел конфликт, в ходе которого мужчина взорвал гранату. Один из посетителей получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер на месте происшествия. Со слов очевидцев, ему оторвало голову.

Остальные четыре человека – двое мужчин и две женщины - получили ранения различной тяжести, пишет агентство URA.RU. Им оказали необходимую медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение.

По факту происшествия полиция проводит проверку. Здание в результате взрыва не пострадало.