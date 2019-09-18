ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В общежитии под Челябинском прогремел взрыв

21:13
  • среда
  • 18 сентября 2019

Один погиб, четверо пострадали

В общежитии города Златоуст (Челябинская область) прогремел взрыв.

Инцидент произошел вечером 18 сентября во время застолья. Между жильцами и гостями комнаты произошел конфликт, в ходе которого мужчина взорвал гранату. Один из посетителей получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер на месте происшествия. Со слов очевидцев, ему оторвало голову.

Остальные четыре человека – двое мужчин и две женщины - получили ранения различной тяжести, пишет агентство URA.RU. Им оказали необходимую медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение.

По факту происшествия полиция проводит проверку. Здание в результате взрыва не пострадало.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
В Златоусте мужчина подорвал себя гранатой
В Златоусте мужчина подорвал себя гранатой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.