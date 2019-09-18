Обнаружен футболист хуже Мамаева и Кокорина

Он задолжал супруге 200 миллионов рублей

Супруга защитника футбольного клуба "Сочи" Ивана Новосельцева, бывшая баскетболистка Катерина Кейру заявила, что ее муж намного хуже осужденных за драки футболистов Павла Мамаева и Александра Кокрина.

Несмотря на неидеальное проведение, полузащитник "Краснодара" и нападающий "Зенита" хотя бы не отказываются от своих детей, отметила Кейру. "Он — худший из всех футболистов, которые есть. Ни один из них, какая ни была бы ситуация, не отказывается от своих детей, не бросает их", - заявила она.

Сейчас пара находится в стадии бракоразводного процесса, в суде решаются вопросы о разделе совместно нажитого имущества и выплате алиментов. Как пишет "Газета.Ru", Новосельцев задолжал Кейру 200 миллионов рублей.