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Обнаружен футболист хуже Мамаева и Кокорина

21:36
  • среда
  • 18 сентября 2019

Он задолжал супруге 200 миллионов рублей

Супруга защитника футбольного клуба "Сочи" Ивана Новосельцева, бывшая баскетболистка Катерина Кейру заявила, что ее муж намного хуже осужденных за драки футболистов Павла Мамаева и Александра Кокрина.

Несмотря на неидеальное проведение, полузащитник "Краснодара" и нападающий "Зенита" хотя бы не отказываются от своих детей, отметила Кейру. "Он — худший из всех футболистов, которые есть. Ни один из них, какая ни была бы ситуация, не отказывается от своих детей, не бросает их", - заявила она.

Сейчас пара находится в стадии бракоразводного процесса, в суде решаются вопросы о разделе совместно нажитого имущества и выплате алиментов. Как пишет "Газета.Ru", Новосельцев задолжал Кейру 200 миллионов рублей.

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