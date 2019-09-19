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Коллега раскрыл правду о молодом муже Мироновой

08:38
  • четверг
  • 19 сентября 2019

27-летний актер ушел из театра после свадьбы

Коллега 46-летней актрисы Марии Мироновой, которая ждет второго ребенка, назвал имя ее нового мужа. По его словам, два года назад заслуженная актриса России вышла замуж за 27-летнего актера Андрея Сороку. 
Беременная Миронова показала фото с новым мужем

Миронова мастерски скрывает своего четвертого мужа от публики. Иногда она дразнит поклонников фотографиями, на которых можно увидеть руку ее избранника или, например, щеку. Недавно она опровергла слухи о союзе с неким греческим бизнесменом и заявила, что расскажет о супруге, когда посчитает нужным. 

Коллега Мироновой рассказал "Комсомольской правде", что в 2016 году она стала встречаться с молодым актером, который переехал из Екатеринбурга в Москву. Речь идет об Андрее Сороке, который во время учебы получил приз "За продолжение традиций Андрея Миронова". "Знал бы он тогда, что продолжит не только традиции, но и род прославленного актера", - шутят журналисты. 

По словам анонимных источников, Сорока уволился из Московского Губернского театра после женитьбы на Мироновой. К тому времени он успел сыграть эпизодические роли в сериалах "Кухня", "Охота на дьявола" и "Мент в законе-9". 

"Работает он, не бездельничает, но где, никто не знает, - рассказал собеседник газеты. - Несколько раз его видел, ездит на черном "Мерседесе", огромном таком джипе, купленном три года назад. Несколько раз попадал в аварии, к счастью, несерьезно". 

По его словам, супруги живут в загородном доме Мироновой, расположенном в коттеджном поселке под Москвой. Особняк соседствует с домами Дмитрия Нагиева, Юлии Ковальчук и других знаменитостей. 

Интересно, что несколько лет назад СМИ уже писали о романе Мироновой и Сороки. Их сфотографировали вместе во время перекура. Тогда журналисты обратили внимание на то, что актер похож на сына Мироновой. "Одно лицо", - кричали тогда журналисты. "Покурили, называется, - написала Миронова в соцсети. - Андрей Сорока, держись! По последним данным желтой прессы, ты оказался моим внебрачным сыном! Это тяжелая ноша". 

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