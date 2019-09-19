Коллега раскрыл правду о молодом муже Мироновой

27-летний актер ушел из театра после свадьбы

Коллега 46-летней актрисы Марии Мироновой, которая ждет второго ребенка, назвал имя ее нового мужа. По его словам, два года назад заслуженная актриса России вышла замуж за 27-летнего актера Андрея Сороку.

Миронова мастерски скрывает своего четвертого мужа от публики. Иногда она дразнит поклонников фотографиями, на которых можно увидеть руку ее избранника или, например, щеку. Недавно она опровергла слухи о союзе с неким греческим бизнесменом и заявила, что расскажет о супруге, когда посчитает нужным.

Коллега Мироновой рассказал "Комсомольской правде", что в 2016 году она стала встречаться с молодым актером, который переехал из Екатеринбурга в Москву. Речь идет об Андрее Сороке, который во время учебы получил приз "За продолжение традиций Андрея Миронова". "Знал бы он тогда, что продолжит не только традиции, но и род прославленного актера", - шутят журналисты.

По словам анонимных источников, Сорока уволился из Московского Губернского театра после женитьбы на Мироновой. К тому времени он успел сыграть эпизодические роли в сериалах "Кухня", "Охота на дьявола" и "Мент в законе-9".

"Работает он, не бездельничает, но где, никто не знает, - рассказал собеседник газеты. - Несколько раз его видел, ездит на черном "Мерседесе", огромном таком джипе, купленном три года назад. Несколько раз попадал в аварии, к счастью, несерьезно".

По его словам, супруги живут в загородном доме Мироновой, расположенном в коттеджном поселке под Москвой. Особняк соседствует с домами Дмитрия Нагиева, Юлии Ковальчук и других знаменитостей.

Интересно, что несколько лет назад СМИ уже писали о романе Мироновой и Сороки. Их сфотографировали вместе во время перекура. Тогда журналисты обратили внимание на то, что актер похож на сына Мироновой. "Одно лицо", - кричали тогда журналисты. "Покурили, называется, - написала Миронова в соцсети. - Андрей Сорока, держись! По последним данным желтой прессы, ты оказался моим внебрачным сыном! Это тяжелая ноша".