Вашингтон признал военное превосходство Москвы

Стратегия НАТО в связи с этим изменится

Североатлантический альянс утратил военное превосходство над Россией. В связи с этим НАТО придется менять свою стратегию, заявляют в Пентагоне.

"Россия является конкурентом, и преимущество НАТО над возрождающейся Россией подорвано", — сообщил участникам встречи глав оборонных ведомств стран-членов НАТО генерал Джозеф Данфорд. Встреча, на которой выступил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США, проходит в Словении.

Тот факт, что расклад сил в военной сфере изменился, признает и руководство НАТО. Альянсу пришлось принять новую стратегию. Как заявил Данфорд, в документе отражено общее понимание проблем, стоящих перед НАТО. Его представителям предлагается в своих странах работать с политическими лидерами, чтобы добиться новых инвестиций в оборонную сферу.

Издание Newsweek также отмечает, что Россия и Китай своими усилиями сводят на нет доминирование США. Так что теперь НАТО приходится подстраиваться под сложившуюся ситуацию.