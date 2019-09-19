ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На юг России обрушился жуткий шторм (видео)

08:11
  • четверг
  • 19 сентября 2019

Повалены деревья, оборваны линии элекропередачи

Сразу в двух российских регионах коммунальные службы устраняют последствия сильного шторма, передает "ТВ Центр".

В Ростове-на-Дону порывы ветра местами достигали 28 метров в секунду. В городе повалены десятки деревьев. Одно из них упало на проходившую девушку. Она не пострадала. Под завалами оказалось множество автомобилей. В разных районах города повреждены крыши домов.

Похожая картина и в Краснодаре. Там сильный ветер оборвал линии электропередачи. Напора стихии не выдержали два крана и рухнули на стройплощадки. Сегодня в детских садах и школах запрещены занятия и прогулки на улице.

Главное сегодня
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.