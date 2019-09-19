На юг России обрушился жуткий шторм (видео)

Повалены деревья, оборваны линии элекропередачи

Сразу в двух российских регионах коммунальные службы устраняют последствия сильного шторма, передает "ТВ Центр".

В Ростове-на-Дону порывы ветра местами достигали 28 метров в секунду. В городе повалены десятки деревьев. Одно из них упало на проходившую девушку. Она не пострадала. Под завалами оказалось множество автомобилей. В разных районах города повреждены крыши домов.

Похожая картина и в Краснодаре. Там сильный ветер оборвал линии электропередачи. Напора стихии не выдержали два крана и рухнули на стройплощадки. Сегодня в детских садах и школах запрещены занятия и прогулки на улице.