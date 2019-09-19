На Бермуды надвигается разрушительный ураган

25 тысяч жителей остались без света

Почти треть населения Бермудских островов, а это 25 тысяч жителей, остались без света из-за приближающегося урагана Умберто, передает "ТВ Центр".

Сейчас он находится примерно в 160 километрах от Бермуд. Категория его опасности возросла до третьей из пяти возможных. Скорость ветра в эпицентре стихии превышает 50 метров в секунду. По прогнозам метеорологов, Умберто может усилиться.

Прибрежные районы острова находятся под угрозой наводнения. В американском Национальном центре по наблюдению за ураганами не исключили, что тропический шторм может в дальнейшем направиться в сторону США.