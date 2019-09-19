ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Бермуды надвигается разрушительный ураган

09:34
  • четверг
  • 19 сентября 2019

25 тысяч жителей остались без света

Почти треть населения Бермудских островов, а это 25 тысяч жителей, остались без света из-за приближающегося урагана Умберто, передает "ТВ Центр".

Сейчас он находится примерно в 160 километрах от Бермуд. Категория его опасности возросла до третьей из пяти возможных. Скорость ветра в эпицентре стихии превышает 50 метров в секунду. По прогнозам метеорологов, Умберто может усилиться.

Прибрежные районы острова находятся под угрозой наводнения. В американском Национальном центре по наблюдению за ураганами не исключили, что тропический шторм может в дальнейшем направиться в сторону США.

Главное сегодня
Бермудские Острова
Бермудские Острова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.