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13 российских вузов попали в престижный международный рейтинг

09:35
  • четверг
  • 19 сентября 2019

Первое место среди наших учебных заведений у МГУ

По данным мирового рейтинга британской компании QS, 13 российских вузов вошли в топ-500 по трудоустройству выпускников, передает "ТВ Центр".

Первое место среди наших учебных заведений у МГУ имени Ломоносова. Кроме того, Московский университет входит в число 25 лучших вузов мира по критерию "Успешность выпускников" и на 54 месте по критерию "Репутация среди работодателей".

В нынешнем рейтинге улучшили свои позиции Санкт-Петербургский госуниверситет и МГИМО. А новичками стали РУДН и Томский политехнический. Британская компания QS ежегодно проводит исследование и анализирует связь между деятельностью вузов и трудоустройством их выпускников. Уже несколько лет подряд лидером рейтинга становится Массачусетский технологический институт.

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