Восстановление Пальмиры под угрозой из-за нелепых запретов США

Санкции Запада мешают возрождению памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО

В Сирии идут работы по восстановлению разрушенной боевиками Пальмиры, памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако мировое сообщество не спешит оказывать финансовую помощь. В итоге возрождение "жемчужины востока" в одиночку ведут сирийские и российские специалисты.

Российские саперы уже давно разминировали местность, а сирийские власти убрали мусор. Самое время приступить к работам археологам и реставраторам. Но, как это часто случается в современном мире, мешает политика. Санкции Запада против Сирии по-прежнему в действии. Любые попытки международных культурных и благотворительных организаций, и даже ООН фактически блокируются США и их союзниками. И, к сожалению, эти организации идут у них на поводу.

"Я напоминаю, что, если бы завтра, например, ЮНЕСКО даже не предоставило бы финансирование, а разрешило бы напрямую работать с Сирией всем странам, в течение недели здесь находились бы крупнейшие вузы. Только ради тех открытий, которые здесь можно получить. Но сам факт того, что политика мешает культурному восстановлению уникального объекта, на самом деле это очень и очень трагично", - отметил президент Центра стратегических коммуникации Дмитрий Абзалов.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Алексея Платонова.