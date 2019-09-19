В небе, на земле и на море: как проходят учения "Центр-2019"

Свои умения показали корабли Каспийской флотилии, военнослужащие соединения ВДВ и летчики

Стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" проходят в небе, на земле и на море. Малые артиллерийские корабли Каспийской флотилии уничтожили береговые укрепления условного противника. Моряки успешно поразили как невидимые цели, укрытые рельефом местности, так и мишени, имитирующие укрепления и наблюдательные пункты неприятеля, передает "ТВ Центр".

А военнослужащие Ивановского соединения ВДВ завершили подготовку к основному этапу учений. Планируется, что на полигоне в Оренбургской области будет проведено самое крупное в истории десантирование - целого полка с боевой техникой.

Накануне там свое мастерство показали летчики. Экипажи истребителей и бомбардировщиков провели бомбометание и пуски неуправляемых ракет по колоннам бронетехники условного противника. Учения "Центр 2019" завершатся 21 сентября.