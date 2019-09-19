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Россиянам посоветовали пить с понедельника по пятницу

08:53
  • четверг
  • 19 сентября 2019

Обязательны два трезвых дня в неделю

Дневную дозу алкоголя, которая не наносит существенного вреда здоровью, определили в российском Минздраве. Эксперты ведомства установили, что женщинам можно употреблять около 200 миллилитров вина в день,  мужчинам – примерно 900 миллилитров пива.
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Медики поясняют, что речь идет о двух стандартных порциях в день для женщин и трех стандартных порциях для мужчин – это максимум. Кроме того, чтобы алкоголь не наносил вреда здоровью, в течение недели должно быть как минимум два трезвых дня.

Минздрав также напоминает о таких ситуациях, когда употребление алкоголя крайне нежелательно. Горячительные напитки противопоказаны беременным женщинам, не следует прикладываться к бутылке и тем, кто собирается сесть за руль.

"Необходимо понимать, что употребление алкоголя даже этих, казалось бы, невысоких порций может привести к проблемам, если выпивка состоялась не в то время или не в том месте", - предупреждают специалисты ведомства.

Медики напоминают, что стандартная порция – это 10 граммов чистого алкоголя. Но напитки, которые употребляют россияне – разной крепости. Для точного расчета дневной нормы надо помнить, что  в 100 миллилитрах 12% вина содержится около одной стандартной порции. А 900 миллилитров пива крепостью 4,5% - это уже 3 стандартных порции, указано в рекомендациях Минздрава.

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