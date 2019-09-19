Онколог подробно рассказал о выходе Заворотнюк из комы

Появилась надежда на выздоровление

Врач-онколог Александр Братик позитивно оценил новость о том, что актриса Анастасия Заворотнюк, у которой в 2018 году обнаружили опухоль мозга, вышла из комы и начала самостоятельно дышать.

"Если все-таки взять гипотетический случай пациента с опухолью центральной нервной системы, то когда он после комы приходит в себя, это добрый знак. Им можно заниматься, повлиять и на опухоль, и на общее состояние, создать условия, чтобы человек выжил", - заявил Братик "Вечерней Москве".

По словам врача, потеря сознания при отеке мозга является защитной реакцией организма. Когда отек спадает, человек приходит в себя. "В любом случае есть шанс бороться за ее жизнь и достичь хороших результатов", - отметил специалист.

Накануне почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Коновалов рассказал, что Анастасию Заворотнюк успешно прооперировали в Германии, а теперь ей предстоит дополнительное лечение. Коновалов назвал глиобластому одной из самых опасных опухолей: "Трудноизлечима. Даже, по сути, неизлечимая опухоль".

По слухам, рак у "прекрасной няни" развился после процедуры ЭКО. Заслуженная артистка России родила дочку в 2018 году.

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Видео: болезнь Анастасии Заворотнюк