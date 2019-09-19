Непослушная Украина утомила Европу

Страны ЕС отвернутся от Киева ради отношений с Москвой

Часть стран Европейского союза готова поступиться интересами Киева ради экономических отношений с Москвой. Европа устала от Украины, которая не следует советам западных партнеров, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Причина усталости в том, что мы много лет даем те же советы и не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика – менее олигархической и так далее", — сказала Кальюлайд в беседе с корреспондентом "Европейской правды".

Эстонский президент считает, что в подобное положение Украина попала из-за своей бывшей власти, которая заложила коррупционный фундамент в стране. Теперь же в Брюсселе ждут, что Киев покажет, наконец, прогресс в этом вопросе. По мнению Кальюлайд, администрации Владимира Зеленского надо показать, что теперь развитие страны будет идти быстрее.

По словам эстонского лидера, в Таллине осознают, что некоторые страны Европейского союза готовы поступиться интересами Киева ради налаживания отношений с Москвой. И настрой их не изменится даже в том случае, если Украина добьется успехов в борьбе с коррупцией.