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У Бондарчука и Андреевой родится сын

09:47
  • четверг
  • 19 сентября 2019

Малыш появится на свет после покупки домов

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева сделали все возможное, чтобы оградить свою свадьбу от посторонних глаз. Счастье любит тишину, решила звездная пара. Однако ясновидящая и шаманка Кажетта Ахметжанова, преодолев временные и пространственные преграды, вгляделась в судьбу молодоженов и узнала то, чего не знает ни один из 200 гостей, которым посчастливилось побывать на вечеринке в Юсуповском дворце.  
"Проявление породистой любви": гости рассказали о свадьбе Бондарчука и Андреевой

"Паре написано по карме иметь одного ребенка и, возможно, родится мальчик. Но в данный момент Паулина про это не думает", - поведала Ахметжанова. 

Она уверена, что в скором времени Бондарчук и Андреева купят два дома и квартиру. Нянчится с малышом супруги будут уже на новой жилплощади. 

Однако счастье звездной пары продлится не больше 12 лет. "Есть вероятность развода, либо после этого периода их отношения станут скорее дружескими, чем любовными. Они разъедутся в разные дома, но общение будут поддерживать", - приводит WomanHIT.ru слова ясновидящей. 

Кажетта Ахметжанова уверена, что режиссер и актриса были знакомы в прошлой жизни. "Мне духи говорят, что их встреча в нашем мире неслучайна. Здесь им Вселенная дала возможность еще раз соединиться", - заявила ведунья. 

Свадьба Бондарчука и Андреевой состоялась 17 сентября в Санкт-Петербурге. На праздник пригласили телеведущую Ксению Собчак, режиссера Резо Гигинеишвили, гендиректора Первого канала Константина Эрнста и многих других известных персон. Молодожены попросили гостей не публиковать фото и видео с торжества. 

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