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Гарик Сукачев сообщил о смерти Александра Васильева

09:58
  • четверг
  • 19 сентября 2019

Артист написал об этом в соцсети

Бывший барабанщик советской группы "Центр", второй муж американской певицы Джоанны Стингрей Александр Васильев умер 17 сентября. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Гарик Сукачев.
Умер экс-барабанщик ДДТ Игорь Доценко

"Не стало Александра Васильева — замечательного музыканта, бывшего барабанщика московской группы "Центр", мужа Джоанны Стингрей и отца ее дочери", — написал артист.

Сообщение о смерти бывшего супруга появилось и на странице Джоанны Стингрей. Певица пишет, что Александр "был замечательным человеком с прекрасным чувством юмора и огромным талантом".

Васильев и Стингрей познакомились, когда он был барабанщиком группы "Центр". Вскоре они сыграли свадьбу, родилась дочь, которую назвали Мэдисон. Через некоторое время пара рассталась. Дочь Александра и Джоанны уже закончила колледж. Она занимается музыкой и выступает вместе с Стингрей.

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