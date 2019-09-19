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Преданная собака растрогала народ на похоронах хозяина (видео)

10:29
  • четверг
  • 19 сентября 2019

Пес Чучу больше не будет кататься на велосипеде

Жителей филиппинского города Тарлак до слез растрогало поведение пса по кличке Чучу, который тосковал по своему умершему хозяину. 
Собака 4 года ждала хозяина и дождалась (видео)

Карлито Сембрано и его верный пес Чучу никогда не расставались. Собака всегда ходила за филиппинцем по пятам. Карлито приучил Чучу сидеть на раме его велосипеда во время дальних поездок. 

Когда у мужчины случился сердечный приступ, он попросил врачей взять с собой любимого пса. Карлито умер, а его питомец еще несколько дней сидел у дверей больницы. Иногда Чучу бегал по тем местам, где он бывал вместе с хозяином. 

Незадолго до похорон Чучу все-таки нашел Карлито. "Сосед взял велосипед Карлито, чтобы отвезти собаке еду. Чучу узнал велосипед и запрыгнул на него. Мы отвезли пса в дом, где стоял гроб с Сембрано. Когда собака снова увидела хозяина, мы все растрогались. Было очевидно, что Чучу грустит", - рассказал Daily Mirror местный житель Джесси Родригес. 

На опубликованных кадрах видно, что пес поджимает уши и не отходит от тела Карлито. 

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