Преданная собака растрогала народ на похоронах хозяина (видео)

Пес Чучу больше не будет кататься на велосипеде

Жителей филиппинского города Тарлак до слез растрогало поведение пса по кличке Чучу, который тосковал по своему умершему хозяину.

Карлито Сембрано и его верный пес Чучу никогда не расставались. Собака всегда ходила за филиппинцем по пятам. Карлито приучил Чучу сидеть на раме его велосипеда во время дальних поездок.

Когда у мужчины случился сердечный приступ, он попросил врачей взять с собой любимого пса. Карлито умер, а его питомец еще несколько дней сидел у дверей больницы. Иногда Чучу бегал по тем местам, где он бывал вместе с хозяином.

Незадолго до похорон Чучу все-таки нашел Карлито. "Сосед взял велосипед Карлито, чтобы отвезти собаке еду. Чучу узнал велосипед и запрыгнул на него. Мы отвезли пса в дом, где стоял гроб с Сембрано. Когда собака снова увидела хозяина, мы все растрогались. Было очевидно, что Чучу грустит", - рассказал Daily Mirror местный житель Джесси Родригес.

На опубликованных кадрах видно, что пес поджимает уши и не отходит от тела Карлито.