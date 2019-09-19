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Рада решила принести жертву ради мира в Донбассе

10:29
  • четверг
  • 19 сентября 2019

Но особого статуса для региона не будет

Киеву придется пойти на жертвы ради мира в Донбассе. Единственный метод решения конфликта – переговоры, но никак не военные действия, уверен депутат Верховной рады Украины, председатель парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев.
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По словам члена президентской партии "Слуга народа", для разрешения ситуации необходим компромисс. Киеву – как и другой стороне конфликта – придется пойти на уступки, чем-то пожертвовать. Но, подчеркивает Гетманцев, до определенного предела – к примеру, предоставлять Донбассу особый статус Киев не будет.

"Мы не готовы рассматривать изменения в конституцию Украины про особый статус Донбасса. Это является прямой федерализацией Украины, что в итоге приведет к ее фактическому распаду", — заявил депутат в эфире телеканала NewsOne.

Нардеп подчеркнул, что военного решения конфликта не существует – это иллюзия. Тем же, кто призывает усилить вооруженный натиск на ДНР и ЛНР, депутат советует самим отправиться в окопы.

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