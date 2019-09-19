ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Как мама!" Дочь Началовой поразила россиян

10:54
  • четверг
  • 19 сентября 2019

Вера с каждым годом поет все лучше и лучше

Дочери Юлии Началовой, которая вместе с бабушкой и дедушкой получила право распоряжаться творческим наследием певицы, прочат звездное будущее. 
Нежное послание Панайотова к Началовой растрогало до слез

Анна Исаева, подруга и помощница умершей артистки, опубликовала в Instagram фото, на котором Началова стоит на сцене с дочерью Верой. Кадр сделали на съемках программы "Два голоса" в декабре 2015 года. По словам Исаевой, четыре года назад Вера пела без того удовольствия, с каким поет сейчас. 

Накануне Анна Исаева навестила Виктора и Таисию Началовых, которые занимались с Верой вокалом. "Вчера сижу у них, смотрю на Верушу - красивая, черты лица как будто графическим карандашом прорисованы - точеные. Глаз радуется. А бабушка Тая мне шепчет: "Ты знаешь, как она поет! Так хорошо поет!" Как я хочу, чтобы Верочка пела настолько хорошо, чтобы можно было сказать: "Поет как мама!"

Интернет-пользователи выразили мнение, что Вера действительно похожа на свою маму - и внешностью, и масштабом таланта. По их словам, пение напоминает девочке о маме.   

Исаева также подтвердила информацию о том, что родители Началовой и ее дочь унаследовали ее песни и квартиру. Напомним, что на эту жилплощадь также претендует бывший возлюбленный певицы - хоккеист Александр Фролов, который якобы одолжил артистке 20 миллионов рублей в обмен на долю в квартире. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: передача "Прощание. Им не будет 40"

Читайте также:
Новости по теме
Юлия Началова и ее дочь Вера
Юлия Началова и ее дочь Вера
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.