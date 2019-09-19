"Как мама!" Дочь Началовой поразила россиян

Вера с каждым годом поет все лучше и лучше

Дочери Юлии Началовой, которая вместе с бабушкой и дедушкой получила право распоряжаться творческим наследием певицы, прочат звездное будущее.

Анна Исаева, подруга и помощница умершей артистки, опубликовала в Instagram фото, на котором Началова стоит на сцене с дочерью Верой. Кадр сделали на съемках программы "Два голоса" в декабре 2015 года. По словам Исаевой, четыре года назад Вера пела без того удовольствия, с каким поет сейчас.

Накануне Анна Исаева навестила Виктора и Таисию Началовых, которые занимались с Верой вокалом. "Вчера сижу у них, смотрю на Верушу - красивая, черты лица как будто графическим карандашом прорисованы - точеные. Глаз радуется. А бабушка Тая мне шепчет: "Ты знаешь, как она поет! Так хорошо поет!" Как я хочу, чтобы Верочка пела настолько хорошо, чтобы можно было сказать: "Поет как мама!"

Интернет-пользователи выразили мнение, что Вера действительно похожа на свою маму - и внешностью, и масштабом таланта. По их словам, пение напоминает девочке о маме.

Исаева также подтвердила информацию о том, что родители Началовой и ее дочь унаследовали ее песни и квартиру. Напомним, что на эту жилплощадь также претендует бывший возлюбленный певицы - хоккеист Александр Фролов, который якобы одолжил артистке 20 миллионов рублей в обмен на долю в квартире.

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