Эксперт: Киеву выгодна война в Донбассе

Украина вымогает российский газ

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили прошедшее в Минске заседание контактной группы, на котором Киев сорвал выполнение договорённостей советников лидеров "нормандской четвёрки", отказавшись подписать формулу Штайнмайера. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил политолог Ростислав Ищенко.

Документ был согласован 11 сентября советниками лидеров стран "нормандской четвёрки" и предложен контактной группе для подписания. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявлял, что дал согласие на формулу Штайнмайера по предоставлению Донбассу особого статуса в составе украинского государства. Однако на заседании в Минске представители Киева отказались от договоренности.

Ростислав Ищенко считает, что Киеву выгоден конфликт в Донбассе, поэтому и срывается подписание важных документов. "На юге от нас идет война. Мы воюем с Россией. А еще у нас газовая проблема с Россией – они не хотят через нас газ транзитировать. Это плохо, потому что они на нас напали, у нас с ними война. Давайте, вы нам поможете на Россию надавить, чтобы они согласились подписать контракт на 10 лет на транзит 60 миллиардов кубов газа через нашу территорию. Почему? Потому что идет война и они плохие", - объяснил позицию Украины политолог.

Полный комментарий Ищенко смотрите в видео.