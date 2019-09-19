Теракт в Луганске: взорван важный мост

Строение получило повреждения

Теракт произошел этой ночью в Луганске. Неизвестные пытались взорвать опоры моста в южной части города. Пострадавших нет, однако ситуация вызвала тревогу в правоохранительных органах - власти усилили охрану всех стратегических объектов республики. А в ДНР активизировались украинские силовики, только за сутки по населенным пунктам выпустили 114 боеприпасов.

Все хуже становится ситуация и на линии разграничения, об этом говорят в самопровозглашенных республиках. Украинские ВСУ подтянули дополнительную бронетехнику, в то время как в Минске пытались наладить мирный процесс.

Киев накануне отказался подписывать так называемую "формулу Штайнмайера", в которой закреплён механизм предоставления Донбассу особого статуса. И сорвал соглашение о разведении сил в двух населенных пунктах. При этом в украинском МИД назвали идеальным вариантом размещение своих войск на границе с Россией, и вновь заговорили о введении миротворцев в Донбасс, если минские консультации не принесут результатов.

В самопровозглашенных республиках ситуацию на встрече Контактной группы назвали цирком, которого в верхах европейской страны еще не было, и усомнились в способности президента управлять своими подчиненными.