Газовые переговоры: Украина и Евросоюз пытаются продавить "Газпром"

Москве навязывают выгодной только Киеву контракт

В четверг в Брюсселе обсуждают важное для Европы соглашение. Речь о транзите российского газа в страны Старого света через территорию Украины. Нынешний десятилетний контракт заканчивается в конце года. Пока ход трехсторонних консультаций с участием Москвы, Киева и ЕС не внушает оптимизма.

Российская делегация в здание Еврокомиссии к полудню. До этого еврокомиссар по энергетике Марош Шефчович провел встречу с представителями Киева, где накануне заявили, что привезут в Брюссель предложение нового газового контракта с Россией.

Хотя новизны в нем нет никакой. Киев, опираясь на идею Еврокомиссии, хочет, чтобы "Газпром" подписался под обязательствами 10 лет использовать газотранспортную систему Украины для отправки топлива в Европу. Причем, объемы поставок - не менее 60 миллиардов кубометров в год.

Для ЕС это, конечно, удобный способ избавиться от головной боли: как гарантировать Киеву экономическую подушку безопасности. Ведь деньги за транзит — это примерно 4% от украинского ВВП. Но Москва много раз повторяла: сохранить транзит готова, но при условии, что его поставки экономически выгодны, и не только для украинского бюджета. А такие объемы поставок, как предлагает Киев, "Газпрому" не нужны. Ведь есть еще "Турецкий" и "Северный" потоки.

К тому же, кто гарантирует, что за 10 лет украинская газотранспортная система окончательно не придет в негодность. Киев только вчера смог наконец утвердить создание независимого оператора ГТС, как того требуют европейские нормы. Но этот процесс может занять месяцы, если не годы.

В таких условиях "Газпром" был готов заключить с "Нафтогазом" годовой контракт на транзит. А еще вернуться к вопросу прямых поставок топлива на Украину. Причем по цене на четверть ниже рыночной. Что, безусловно, могло бы сильно порадовать украинских потребителей. Но это предложение “Нафтогаз”, судя по всему, не слишком интересует.

Как, кажется, и успех сегодняшних консультаций. В Киеве прекрасно знают, что предложение о 10-летнем контракте не является привлекательным. Но продолжают настаивать на нем. Тем самым, кажется, желая лишь затянуть переговоры. А ведь договор о транзите официально закончится с первой минутой 2020 года. Но единственное, что сейчас предпринимает украинская сторона - продолжает рекордными темпами закачивать российское топливо в газовые хранилища.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра", Бельгия, Брюссель.