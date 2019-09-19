Долги с россиян взыщут по новым правилам

Должники получат небольшую отсрочку

Систему взыскания долгов с россиян решено изменить. Концепцию закона "О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц" разрабатывают Минюст и Федеральная служба судебных приставов. В правительство законопроект внесут до конца года.

По новым правилам, взыскатель сможет обратиться в суд, только если после получения предложения о возврате просрочки гражданин не закроет долг в 30-дневный срок. Авторы инициативы считают, что такой механизм даст физическим лицам дополнительные гарантии. Кроме того, предполагается, что это уменьшит число споров, решающихся в судебном порядке - и снизит нагрузку на судебные органы.

Еще одно новшество - в реестр ФССП будут включать и коллекторов, и кредитные организации. Это позволит им звонить должникам, отправлять им уведомления и использовать "робота-коллектора", сообщают "Известия".

Некоторые эксперты считают, что предложенные нововведения вряд ли будут способствовать эффективной защите должников. По мнению правозащитников, нет уверенности, что регулятору хватит мощностей, чтобы осуществить надзор за огромным количеством внесенных в реестр организаций, пишет "Коммерсант".